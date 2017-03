Tesla opent nieuwe Supercharger in Aarlen

Net voor de jaarwisselingen krijgen we na Antwerpen, Nijvel, Gent en Machelen een vijfde supersnelle Tesla Supercharger in Aarlen!

Om de route richting de Alpen – lees: sneeuw! – te ontsluiten is sinds kort een nieuwe Supercharger operationeel in Aarlen operationeel. Dit vijfde superlaadpunt in België bevindt zich ter hoogte van het Van Der Valk Hotel, gelegen in het Parc D’Activité Economique Weyler. Ondanks het feit dat het hotel nog in aanbouw is, is er toegang tot sanitaire voorzieningen en kan men tijdens het laden terecht in een tijdelijke lounge. De officiële, feestelijke opening van de Supercharger vindt plaats midden volgend jaar, wanneer ook het gloednieuwe hotel zijn deuren geopend zal hebben.

Het nieuwe laadpunt maakt deel uit van het handige Supercharger-netwerk dat zich in korte tijd door heel Europa heeft uitgebreid. Tesla eigenaars kunnen tijdens het reizen op meer dan 260 locaties hun Model S en Model X in 20 minuten halfvol laden, of 80% na 40 minuten laadtijd. In België zijn nabij strategische snelweglocaties al Supercharger-stations te vinden in Aartselaar, Nijvel, Gent en Machelen. Deze bevinden zich in het algemeen in de buurt van hotels, restaurants, winkelcentra en WiFi hotspots. Het netwerk maakt van het reizen van Noord- naar Zuid-Europa een moeiteloze ervaring. Het on-board navigatiesysteem houdt rekening met de benodigde herladingen en geeft de Superchargers via Google Maps weer op het 17-inch touchscreen.

